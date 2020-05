Chiavari: pacchi alimentari, seconda tranche di aiuti

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Sono in consegna 21 pacchi, contenti generi di prima necessità, appartenenti alla seconda tranche di aiuti alimentari attivata dall’amministrazione comunale con il supporto dei commercianti chiavaresi e del Banco di Solidarietà.

“Grazie all’impegno dei servizi sociali è stato possibile coordinare tutte le richieste pervenute da una nuova categoria di persone in difficoltà, da aggiungere a quelle famiglie già assistite dal nostro ente – spiega l’assessore ai servizi sociali Fiammetta Maggio – Si tratta di nuclei familiari che si sono trovati in situazioni di sofferenza, senza fonte di reddito e senza mezzi di sostentamento: 800 le famiglie che hanno richiesto aiuti da inizio emergenza sanitaria. Il nostro lavoro di sostegno non si ferma qui, continueremo a raccogliere donazioni: la macchina della solidarietà ha bisogno, ora più che mai, dell’aiuto di tutti i cittadini, aziende e commercianti per sostenere le richieste che si paleseranno nei prossimi mesi”.