Chiavari: locazioni immobili, esigenze a confronto

Questo pomeriggio gli assessori Fiammetta Maggio e Gianluca Ratto, unitamente al consigliere Federico Messuti, hanno convocato una riunione in videoconferenza per impostare un primo confronto sul fenomeno delle locazioni immobiliari, cercando di quantificarne l’impatto sulla città e provare ad individuare strumenti e strategie utili ad affrontare la problematica.

Invitati i principali rappresentanti delle associazioni coinvolte, quali Ape (associazione proprietà edilizia), Anaci (associazione nazionale amministratori condominiali), Fimaa (federazione italiana mediatori agenti d’affari), Cna, Fiaip (federazione italiana agenti immobiliari professionali), Ascom, Uniat, Sunia, Sindacato Inquilini Casa e Territorio, Difensore Civico, Alipp (associazione ligure inquilini e piccoli proprietari) e Adiconsum.

«Un incontro molto positivo e costruttivo con i singoli portavoce delle categorie più esposte, per far sapere ai cittadini che pubblica amministrazione e associazioni lavorano con l’obiettivo di tutelare i loro bisogni – dichiara l’assessore ai servizi sociali Maggio – L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha determinato una serie di effetti sul piano socio-economico che hanno portato alla delineazione di una nuova categoria di cittadini a rischio povertà. L’apertura di un confronto ci permetterà di realizzare un percorso comune attraverso il quale definire un’attività sinergica per affrontare la grave situazione che stanno vivendo i chiavaresi, da presentare alle istituzioni sovraordinate».

«Uno degli aspetti che è necessario prendere in considerazione nella lettura delle conseguenze economiche causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 è la difficoltà, per molte famiglie, di far fronte ai canoni di locazione delle loro abitazioni o delle loro attività commerciali, o di entrambi – afferma l’assessore al commercio Ratto – Ricevo decine di telefonare da parte degli esercenti, il problema degli affitti è sentito e di difficile risoluzione: non basta sensibilizzare i proprietari a trovare un punto d’incontro che possa scaturire in un accordo per un ribasso del canone di affitto. Cerchiamo insieme una soluzione, facendo pressione su Stato e Regione per arrivare ad una posizione chiara nel minor tempo possibile».

Chiude il consigliere Messuti «L’incontro di oggi ha evidenziato una fondamentale unitarietà da parte delle singole associazioni di categoria. La situazione contingente, unendosi alla crisi pregressa, ha comportato una necessaria collaborazione tra locatori e conduttori e, ora più che mai, è necessario l’intervento dello Stato e delle Regioni. E’ evidente che da soli, proprietari e inquilini, non hanno le forze per raddrizzare la situazione. Ciò premesso, la volontà dei partecipanti odierni è quella di portare avanti altri incontri analoghi, invitando esponenti regionali e nazionali al fine di creare un filo diretto tra le esigenze sentite dei cittadini e le istituzioni».