Camogli: guarita donna già positiva al coronavirus

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

una buona notizia sul fronte sanitario: una nostra concittadina, risultata negativa al secondo tampone consecutivo, è guarita. Ci rallegriamo con lei per la guarigione e ci auguriamo che anche gli altri concittadini possano presto ristabilirsi. Sono quindi attualmente tre le persone positive al Covid-19 mentre una persona è in isolamento al proprio domicilio perché venuta in contatto con persona positiva. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Oggi, durante la riunione con i concessionari delle spiagge libere attrezzate, abbiamo affrontato il tema della gestione degli spazi all’apertura della stagione balneare. Nei prossimi giorni dovrebbero essere diramate da Governo e Regione le disposizioni in merito, in conseguenza delle quali ci incontreremo nuovamente per stabilire le misure da adottare. Ringrazio tutti i presenti per la loro disponibilità a collaborare in questa situazione emergenziale.

Invito tutti i cittadini a non abbandonare mascherine e guanti usati, ma a riporli in un sacchetto, smaltendoli poi nell’indifferenziata.

Gli sfalci non vanno invece gettati nei cassonetti dei rifiuti.

Devono essere conferiti direttamente alla piattaforma ecologica (aperta lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12; martedì e venerdì dalle 13 alle 17) o si può prenotarne il ritiro al numero verde 800-081128, telefonando negli orari di apertura della piattaforma ecologica.

Esiste inoltre la possibilità di richiedere un cassonetto dedicato per il proprio terreno di proprietà, inviando una mail a lavoripubblici@comune.camogli.ge.it. Una volta ottenuto il cassonetto, per lo svuotamento occorre sempre prenotare al numero verde indicato sopra.

Continuiamo a essere prudenti e responsabili, grazie.

Buona serata!