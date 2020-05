Camogli: “Aiuti economici, Recco produce fatti”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

In riferimento a quanto comunicato dal Sindaco Gandolfo, il Comune di Recco aiuterà, con il pagamento degli affitti per 1 mese, le attività che hanno subito penalizzazioni a seguito dei provvedimenti per contenere l’emergenza Covid 19.

A Camogli? Tutto tace.

In attesa dei soldi del decreto del Presidente del Consiglio, l’Amministrazione Comunale di Camogli, guidata dal Sindaco Olivari, per quanto di sua competenza, concretamente dal punto di vista economico, cosa sta facendo?

Vuole aiutare subito il settore turistico, del commercio, della ristorazione ed i vari professionisti oppure no?

Il Sindaco Olivari aveva detto che avrebbero aiutato la cittadinanza, con risorse comunali, solo quando il bilancio preparato fra gennaio e febbraio fosse stato approvato (senza nessun provvedimento a seguito del Covid) e senza mai aver considerato la mia proposta di rifarlo in base al contesto Covid mettendo in discussione uscita ed entrate.

Lo hanno approvato con i soli voti della maggioranza, in consiglio comunale, il 30 aprile.

Al 12 maggio ancora nessuna misura a sostegno della ripresa economica.

(primo paziente covid positivo fu il 21 febbraio)

Le proposte, ad oggi inascoltate, del mio gruppo Lista Camogli nel cuore sono:

-Cancellazione Cosap (tassa occupazione suolo pubblico) per 6 mesi, fino al 1 novembre in favore delle attività commerciali

-Riduzione Tari del 50% o contributo a fondo perduto di uguale importo per le attività commerciali

-Riduzione a 0.4% Imu per i proprietari che ridurranno in modo significativo e proporzionale i canoni di affitto e per i soggetti passivi che utilizzano direttamente i locali o a seguito di concessioni a titolo gratuito

Il tempo è prezioso. Sbrigatevi!