Calcio/ Csi Chiavari: sospesi i tornei estivi

Vista l’emergenza covid-19 e le indicazioni pervenute dal Csi Nazionale dove sospende tutte le attività Csi fino al 31 luglio 2020, visti i tornei organizzati per i mesi di giugno e luglio 2020, 5ª Edizione Torneo di Calcio dei Sestieri di Lavagna, 1ª Edizione Torneo di Calcio dei Quartieri di Chiavari, con la presente il Comitato di Chiavari comunica, con grande rammarico, l’annullamento delle due manifestazioni. La decisione è stata presa per tutelare tutte le persone che avrebbero preso parte all’organizzazione e soprattutto ai ragazzi che non avrebbero potuto giocare in completa libertà, come giusto che sia. Preferiamo attendere tempi migliori e riprendere le nostre iniziative socio sportive quando l’emergenza sarà terminata e potremo nuovamente far rivivere gli splendidi momenti che lo sport di squadra, e non, ci consente di condividere con grandi e piccini.