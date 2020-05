Balneazione & ristorazione: “Il governo vuole ucciderle”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Cassinelli riceviamo e pubblichiamo

“Le linee guida nazionali per le spiagge prevedono distanze tra gli ombrelloni tali da ritenere unanimemente impossibile aprire gli stabilimenti balneari. Linee che guideranno migliaia di balneari direttamente verso i tribunali per consegnare i libri contabili tanto più in assenza della proroga delle concessioni al 2033 come promesso dal Governo agli operatori. E come se non bastasse nulla è previsto per aiutare i sindaci a gestire le spiagge libere. Tutti seguiti a ruota dai ristoratori visto che la distanza prevista tra i tavoli dei ristoranti non consentirà la riapertura della maggior parte di locali. Le conseguenze sulla occupazione saranno pesantissime. La burocrazia vince ancora una volta sulla realtà, mentre il governo ha perso completamente la rotta mentre il Paese va alla deriva”, ha commentato il deputato Roberto Cassinelli di Forza Italia.