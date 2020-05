Uscio: riduzione Tari ai negozi costretti alla chiusura

L’amministrazione comunale di Uscio ha stabilito agevolazioni alle attività costrette a chiudere per il Covid. Di seguito l’annuncio sulla pagina facebook del Comune:

“La Giunta Comunale di Uscio, allo scopo di aiutare e sostenere le imprese del proprio territorio, ha proposto ed approvato una riduzione della tassa rifiuti riguardante le aziende che – in conseguenza ai decreti governativi emessi per l’emergenza epidemiologica in corso – sono state obbligate alla chiusura temporanea dell’attività.

La misura va ad integrare il già stabilito rinvio della scadenza pagamento 1a rata della stessa Tari al 30 giugno 2020.

La misura, rapportata alle giornate di chiusura effettiva delle attività, dovrà essere convalidata dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile”.