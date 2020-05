La pioggia, a catinelle, è arrivata puntuale nella notte. I torrenti si sono rapidamente ingrossati. I vigili del fuoco di Chiavari alle 7 erano al lavoro a Sestri Levante, in via della Pace nel Mondo, per allagamenti. L’allerta gialla per pioggia iniziata a mezzanotte, cesserà alle 18 nel Golfo Paradiso e alle 21 nel Tigullio-Cinque Terre. Sono previste grandinate nell’entroterra e raffiche di vento.