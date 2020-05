‘Santa’: “Sanità, dateci il vostro contributo”

Dall’ufficio stampa del Gruppo “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Concittadini, Amici, Sammargheritesi, il nostro gruppo è presente in Consiglio comunale per proporre alternative volte al bene della città, non per fare polemica gratuita e strumentale.

Per questo motivo, vogliamo condividere con voi alcune idee concrete, realizzabili, condivisibili e con il Vostro aiuto, migliorabili.

Parliamo oggi di ristrutturazione sanitaria: volendo è possibile.

Come sapete, nell’ultimo Consiglio comunale, la Maggioranza ha deciso di rinunciare alla destinazione sanitaria di una parte dell’area di via Flli Arpe su cui sorgeva l’ex ospedale cittadino. Temiamo che questa scelta, a nostro avviso affrettata, porterà un danno economico e strategico di cui, negli anni, subiremo le conseguenze.

Sarebbe sufficiente, sosteniamo, riunire in questa sede di circa 1000 mq. -in conformità con quanto è previsto dagli ultimi accordi inerenti la redistribuzione dei ruoli sanitari in ambito territoriale- i medici di famiglia, uniti in un pool in stretta e costante sinergia con ospedale e ASL, con la possibilità di offrire un’assistenza con metodologia strumentale e di laboratorio, che sarebbe, in una sede così centrale, facilmente accessibile a tutti.

Pensiamo ad un programma di guardia medica festiva e turistica, eventuale supporto di telemedicina, primo intervento per suture, traumatismi etc. Per completare il servizio, ci sarà la piastra ambulatoriale di via G.B. Larco che permetterà di consultare gli specialisti ambulatoriali, in accordo con ASL 4 Chiavarese.

Sosterremo le nostre proposte in Consiglio comunale, sempre pronti al confronto e alla discussione, senza interessi ed alla luce del sole, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto e del vostro sostegno

Se volete, potrete mandarci suggerimenti, idee, segnalazioni, al nostro indirizzo e-mail progettosantainsiemeconvoi@gmail.com.

Vi aspettiamo, ansiosi di leggervi e, quando sarà possibile, di incontrarvi pubblicamente e singolarmente per confrontarci sui temi cari alla nostra Santa Margherita Ligure.

Assieme si cresce, uniti vince la città!