‘Santa: “Come ridurre il rischio ed evitare il contagio”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Forse non spetta a noi, forse spetterebbe ad altri – a chi governa la città, ad esempio- ma, “in absentia”, è comunque giusto ricordare come la “Fase 2” non sia una sorta di liberi tutti, bensì un inizio di ripartenza, un momento molto delicato in cui non si deve abbassare la guardia. Ecco, ripartiamo nel pieno rispetto di noi stessi e degli altri, indossando correttamente la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. Solo così potremo vincere il virus e ritornare ad una quotidianità cui nessuno vuole e deve rinunciare.

In allegato, uno schema esplicativo sul corretto uso delle protezioni individuali.