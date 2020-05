Regione: “Aula del Consiglio, prosegue lo stop”

Da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) riceviamo e pubblichiamo

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) – Consiglio Regionale, prosegue lo stop dei lavori d’aula; “Strano paradosso: Toti forza per la riapertura delle attività sul territorio, ma l’assemblea deve restare ferma”.

«Insoddisfacente il risultato della riunione dell’Ufficio di Presidenza Integrato che avrebbe dovuto programmare i prossimi lavori del Consiglio Regionale: l’incontro di stamattina si è chiuso con un nulla di fatto, quando invece bisognava stabilire concretamente quando far ripartire le assemblee presso Via Fieschi, anziché in forma telematica –dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. Da tempo è stata formulata la richiesta di ripresa dei lavori in aula, chiaramente con tutte le precauzioni del caso a tutela degli uffici tecnici, del personale dei gruppi consiliari e degli stessi consiglieri. Nonostante questo, ci dicono che siamo ancora in “fase di accertamento delle condizioni”».

Netta la critica di Pastorino, che nel corso della riunione ha voluto rimarcare come si stiano seguendo 2 binari. «Strano paradosso: da una parte Toti apre a mille attività sul territorio, facendo pressioni per un ritorno alla cosiddetta normalità; dall’altra sembra che il consiglio regionale non sia in grado di riprendere la consueta attività –puntualizza Pastorino -. La riteniamo una scelta sbagliata, perché induce il pensiero che i consiglieri siano scappati, oppure siano quantomeno timorosi. Non è così, almeno da parte nostra. Una parte consistente di noi continua ad adoperarsi, e anche tanto, nel perimetro del suo mandato. E vorrebbe riprendere subito i lavori in aula»