Rapallo: “Spiagge libere? ecco la proposta del Pd”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il circolo PD Rapallo esprime la propria posizione in merito al tema : “spiagge libere”.

Premesso che Rapallo è una città con pochissimi arenili liberi e usufruibili a tutti i suoi cittadini;

premesso che dopo i danni della “maledetta” mareggiata del 2018, la situazione è ulteriormente peggiorata;

premesso che con lo svolgersi dei lavori sul San Francesco e della spiaggia del Castello, ancora sotto sequestro, ulteriori spazi sono venuti a mancare,

chiediamo e proponiamo:

che le spiagge libere accessibili per l’estate entrante, visto il problema covid-19, vengano messe sotto il controllo della protezione Civile o di Consorzi, per regolarne l’afflusso e per salvaguardare la salute dei cittadini che vi avranno accesso.

Nell’essere vicini ai titolari degli stabilimenti privati, duramente provati, chiediamo che sia salvaguardato anche il diritto di chi non può permettersi uno stabilimento a pagamento

E quindi ribadiamo la necessità che sia garantita a tutti i cittadini la possibilità di poter usufruire del mare e delle spiagge.

Non dimentichiamo che si possono anche eventualmente coinvolgere le varie associazioni di volontariato.

Il Comune deve risolvere la questione ora e non perdere tempo.

Tutto naturalmente dovrà essere fatto in sicurezza.