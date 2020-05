Portofino: accordo Comune-ditta che rifece il tetto-giardino

L’amministrazione comunale di Portofino ha definito un atto di transazione tra il Comune di Portofino, il condominio autoparcheggio di Portofino e la Società Florama S.a.s. di Minari & C.A. La giunta presieduta dal sindaco Matteo Viacava ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo

La causa presso il tribunale civile di Genova scaturiva dai danni subiti dalla sede del municiop a causa delle infiltrazioni del lastrico solare sovrastante gli Uffici comunali a copertura dell’Autosilo di Piazza Libertà. Importanti infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto – lastrico solare- giardino di proprietà condominiale.

Nella delibera di giunta, si ricostruisce la storia della controversia e dell’accordo. Di seguito il testo della delibera.

– a causa delle infiltrazioni, dal 2010 al novembre 2014, il Comune di Portofino ha patito direttamente le conseguenze di queste infiltrazioni, particolarmente insistenti durante le giornate di pioggia, poiché come rappresentato, la sede e gli uffici comunali sono ubicati all’ultimo piano del Condominio;

– in data 19.04.2013, l’Assemblea condominiale ha deliberato di procedere al rifacimento completo di tutto il tetto-lastrico solare/giardino condominiale, per risolvere le lamentate infiltrazioni;

– nel luglio 2013 il Condominio ha stipulato contratto di appalto per il rifacimento del tettogiardino con la Società Florama S.a.s.;

– i lavori appaltati sono stati eseguiti in parte nell’estate 2013 per poi venire sospesi poichè, nell’autunno 2013, nonostante le lavorazioni, gli uffici comunali manifestavano la riproposizione di tutte le problematiche pre-lavori;

– le infiltrazioni hanno danneggiato soprattutto una parte considerevole della soffittatura degli uffici comunali, grondante di acqua ad ogni evento piovoso;

– nell’ottobre 2013, il Condominio Autoparcheggio di Portofino è ulteriormente intervenuto nel tentativo di porre rimedio alle predette infiltrazioni che, nonostante ciò, allo stato ancora perdurano;

– in data 19 marzo 2014, il Condomino Comune di Portofino ha presentato davanti al Tribunale di Genova un Ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo (RG. n. 4139/2014) per ricercare le cause delle infiltrazioni, accertare le responsabilità, e individuare le opere necessarie per la loro soluzione;

– in data 27 ottobre 2015 il C.T.U., Arch. Milena Matteini dell’Ordine degli Architetti di Genova, ha depositato la Relazione che ha accertato le infiltrazioni e le ha ricondotte all’esecuzione non corretta dei lavori da parte della Società appaltatrice Florama S.a.s.. In particolare, in relazione alle opere e ai costi di ripristino la C.T.U. ha stabilito quanto di seguito: “Si ritiene che i costi possano essere di 3 categorie: a) costi di rifacimento parziale che deve assumersi Florama in quanto lavoro in garanzia; b) costi per lavori aggiuntivi individuati dal CTU, da ripartire tra i condomini secondo la tabella millesimale; c) lavori di completamento non ancora eseguiti, già previsti in Capitolato, da ripartire tra i condomini secondo la tabella millesimale. La maggior parte dei costi sono a carico di Florama per il rifacimento dei lavori non correttamente eseguiti.

Per i lavori aggiuntivi ritenuti necessari, si è fatta una valutazione in parte a misura, in parte a corpo, alcuni lavori sono valutati a economia, sulla base del Prezziario della Camera di Commercio di Genova. Per le operazioni di contratto non ancora eseguite (punto c), si riprende l’importo di contratto. L’importo contrattuale iniziale complessivo era di 151.660,00 € + Iva.

Delle opere contrattuali non sono ancora stati eseguiti lavori per 33.000,00 € + Iva.

Dall’Amministrazione dell’autoparcheggio Portofino è stata presentata dichiarazione del fatturato al 30/9/2013 (v. All_3.18). Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei costi suddivisi nelle tre categorie, derivante dal computo di massima che segue.

suddivisione addebiti

voci di computo importi al netto di Iva

Costi a carico di Florama Tutte le voci escluse quelle sotto indicate 68.589,00

Costi opere aggiuntive da ripartire tra i condomini 11-12-26-36/41 5.411,00

Costi opere non ancora eseguite da ripartire tra i condomini 46 33.000,00”

– Con Atto di citazione del 1° dicembre 2017, il Condomino Comune di Portofino ha introdotto la causa di merito dinanzi al Tribunale Civile di Genova (R.G. 14201/2017), e ha chiesto che solo le prime due voci e cioè quelle relative ai costi per il rifacimento delle lavorazioni eseguite non a regola d’arte pari ad Euro 68.589,00 nonché quelle aggiuntive per Euro 5.411,00 dovessero essere sopportate interamente dal Condominio, escluso il Comune in quanto soggetto danneggiato.

– Costituitosi il contraddittorio, le Parti hanno tentato la composizione della controversia e la riapertura del cantiere, specialmente su invito dell’Amministrazione comunale che necessità di riportare con urgenza il lastrico solare in condizioni tali da escludere infiltrazioni future.

Rilevato che

– è necessario che gli Uffici comunali siano funzionali, sotto tutti i profili;

– è indispensabile, per quanto sopra, sgomberare il lastrico solare dai detriti causati dalla sospensione dei lavori e procedere ad operazioni di ripristino generale per prevenire e risolvere le infiltrazioni;

– il ripristino e lo sgombero sono ormai urgenti e tale urgenza invita ad anticipare tutti quegli interventi che non possono essere più procrastinati;

– la proprietà dell’immobile adibito ad Autosilos e in parte a Uffici comunali è di proprietà del Comune di Portofino il quale intende fare quanto in suo potere per conservare il suo patrimonio immobiliare;

– le lungaggini del processo, tenuto conto delle trattative e degli esiti della C.T.U. sconsigliano di proseguire la causa nella misura in cui la ditta Florama S.a.s. ha di recente dichiarato al Comune di Portofino e al Condominio l’intenzione di impegnarsi a dare immediatamente

seguito a tutta una serie di lavorazioni sul lastrico solare che sono state oggetto di confronto con gli Uffici preposti e che dovranno essere concluse entro il termine di 45 giorni dal loro inizio;

– la Società Florama S.a.s. ha dichiarato l’intenzione di impegnarsi a eseguire a propria cura le opere descritte nella Nota a firma del funzionario incaricato del Comune di Portofino Arch. Maria Carla Gentoso (All. Descrizione delle Opere) per un valore complessivo di Euro 67.000,00 oltre Iva, precisando che si tratta di lavorazioni a corpo. In concreto, essa ha

manifestato disponibilità a eseguire le prestazioni di totale asportazione della terra e dei detriti giacenti sul lastrico solare; di bonifica dalle pozze di acqua; di rifacimento dell’impermeabilizzazione con revisione totale della lattoneria di smaltimento delle acque meteoriche.

– per parte sua, il Condominio Autoparcheggio di Portofino ha dichiarato l’impegno, condizionato all’approvazione nelle sedi competenti, a corrispondere a Florama s.a.s., quale corrispettivo parziale per le prestazioni che riceverà, la somma di Euro 28.000,00 (ventottomila/00), oltre iva, senza aggravi e/o oneri per il Comune di Portofino, nella sua

qualità di Condomino danneggiato.

Evidenziato che:

– le Parti hanno condiviso una Bozza di Accordo transattivo facendosi reciproche concessioni, nella prospettiva di abbandonare la causa pendente ritenendo fondamentale avviare quanto prima le operazioni di ripristino del lastrico solare non parendo ragionevole il protrarsi di una vertenza pendente oramai da troppi anni a discapito della libera e totale fruizione degli uffici comunali;

– la Bozza di transazione discussa e elaborata tra le Parti in causa, che alla presente si allega unitamente all’Allegato denominato “Descrizione delle Opere”, consente di addivenire ad una rapida conclusione dei lavori sul lastrico solare con suo ripristino, con conseguente eliminazione definitiva delle infiltrazioni e ad una conciliazione equilibrata della vertenza in

merito ai danni subiti e subendi dal Comune di Portofino;

D E L I B E R A

1. di approvare la Bozza Proposta transattiva di cui all’Allegato sub A) e suo Allegato “Descrizione delle Opere” da intendersi entrambi parte integrante della presente Delibera, per tutte le motivazioni in premessa esplicitate;

2. di dare mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione della scrittura privata di transazione.