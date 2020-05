Fase 2: arrivo ‘foresti’, nessuna certezza; un guaio

Nessuna certezza sul via libera ai trasferimenti da regione a regione per motivi turistici. Ieri il presidente Giovanni Toti non ne ha fatto cenno (come peraltro ha taciuto su stabilimenti balneari e mercati settimanali). Il silenzio frena le prenotazioni dei turisti in B&B, case vacanza e bagni marini. La data indicata, ma non ufficiale, è il 3 giugno, dopo il ponte della Festa della Repubblica. Per poter accettare prenotazioni e cercare così di rimediare almeno in parte ai mancati incassi, occorre una data certa e i “paletti ” posti per gestire le attività. Per tracciare i paletti, senza esperti e sentite le categorie, basterebbe una giornata.

Naturalmente i turisti dovranno adattarsi alle normative del mantenimento delle distanze di sicurezza, uso di mascherine, rispetto delle ordinanze.