Chiavari: Positivi al covid, sempre meno anziani”

Ogni giorno il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, informa sui dati relativi al coronavirus, lo fa senza violare la privacy. Ma stasera avverte: l’età dei positivi non riguarda solo gli anzinai, il coronavirus attacca anche persone più giovani; questo dovrebbe indurre a non abbassare la guardia.

Ecco le parole di Marco Di Capua: “I numeri. Le persone in isolamento fiduciario sono 63 (8 in meno rispetto a venerdì). Di queste, 14 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 79 (3 in meno rispetto a venerdì).

Di queste 79, 74 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia) mentre sono 5 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Abbiamo un positivo in più rispetto a venerdì. Abbiamo avuto altri 4 tamponi doppi negativi di chiavaresi, per cui il totale dei nostri concittadini guariti sale a 69.

Devo constatare che l’età delle persone che hanno contratto il virus nelle ultime settimane è sensibilmente abbassata, non sono più gli anziani gli indisciplinati come è successo nei primi 50 giorni.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale. Non buttiamo al vento i sacrifici fatti.

Dobbiamo convivere con questo maledetto”.