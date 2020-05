Chiavari: le cronache settimanali di Luca Garibaldi

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd riceviamo e pubblichiamo le sue cronache settimanali

Ciao,

prima di tutto, dopo mesi, posso iniziare la newsletter con una buona notizia. Una splendida notizia, anzi. Dopo 535 giorni, Silvia Romano è stata liberata e domenica è arrivata in Italia, tra abbracci ai genitori e un sorriso che nessuna mascherina poteva contenere.

Siamo quindi entrati nella seconda settimana della fase due: una fase di transizione in cui la parola più pronunciata, da chi ha responsabilità, è prudenza, perché la ripresa dipenderà principalmente da quanto si è in grado di tenere a bada il virus nelle varie realtà regionali e spegnere nuovi focolai.

Non c’è soluzione all’emergenza economica senza la risoluzione dell’emergenza sanitaria. Ma il tempo non è una variabile in questo scenario. Il decreto legge a sostegno di famiglie e imprese è atteso da molto: di quello che dovrebbe contenere ne ho parlato qui, ma è tempo che si metta in campo rapidamente, per consentire a tutti di avere ammortizzatori sociali, risorse, strumenti economici per la ripresa da attivare il più rapidamente possibile.

Intanto in Liguria caos sanità

La settimana appena trascorsa si è caratterizzata per due vicende legate alla gestione sanitaria dell’emergenza coronavirus.

La prima è la richiesta di tutte le opposizioni di una commissione di inchiesta sulle modalità con cui Regione Liguria ha affrontato l’emergenza coronavirus. Con il deposito di questa richiesta firmata da 13 consiglieri regionali – PD, M5S, Linea Condivisa e Italia Viva, la commissione si attiva automaticamente e deve essere convocata entro pochi giorni dal deposito.

I dati della Liguria continuano ad essere preoccupanti: restiamo – come ho detto anche qui – la regione con la crescita in percentuale più alta dei casi, dove vangono fatti meno temponi di quanti dovremmo e in cui il tasso di letalità è secondo solo a quello della Lombardia. I dati, poi, vengono comunicati con scarsa trasparenza e non si capisce quali siano gli studi epidemiologici che consentono al Presidente Toti di dire che qui si può riaprire prima in sicurezza, visto che anche il cosiddetto Rt – il tasso di trasmissione del virus, che costituisce l’indicatore più importante per capire se l’epidemia si stia femando – è uno dei più alti d’Italia.

In tutto ciò c’è la decisione di Toti di commissariare tutte le ASL liguri, presa con un ordinanza, senza neppure un passaggio in Consiglio Regionale.

Si fa come dice ALISA – il braccio operativo della Regione: tutti in riga e nessuno fiati. Pare strano che si faccia una ordinanza per commissariare le ASL alla fine dell’emergenza COVID, e non prima, se si voleva dare “uniformità di gestione”. Con questa scelta Toti e la destra tolgono qualsiasi potere di organizzazione al territorio, che spesso ha risposto meglio di ALISA alle esigenze di adattarsi all’emergenza, e centralizza tutto. Passerà tutto da questa struttura, senza confronto, senza condivisione, senza poter discutere i modelli che si vogliono adottare.

Una decisione pericolosa, perchè chi ha accentrato il potere su di sè, ALISA, è il principale responsabile della gestione dell’emergenza sanitaria, negli ospedali e nelle case di riposo. Singolare poi la posizione di Toti e della Lega, che chiedono autonomia sempre e però quando governano centralizzano tutto. Non gli interessa la divisione dei ruoli e la vicinanza del potere al territorio, forse il potere gli interessa solo esercitarlo.

Appunti per il dopo; la società dei 15 minuti

Eppure il tema della vicinanza è fondamentale. In un momento del genere parlare di vicinanza può sembrare folle, ma forse è davvero quella la chiave della ripartenza, ricostruire e rivedere l’intero assetto delle nostre città, dalle metropoli alle città di provincia.

“La vicinanza è la chiave”: è a partire da questa frase di Jane Jacobe, antropologa statunitense che Carlos Morena, Professore dell’Università Sorbonne di Parigi, ha proposto a Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, di rivedere l’urbanistica della città come base del suo programma elettorale. Una persona a New York impiega quasi un’ora per raggiungere il posto di lavoro, utilizzando la macchina, invece per mettere in moto davvero la transizione ecologica di cui abbiamo davvero bisogno, le nostre città dovrebbero diventare tutte “città da 15 minuti”, dove puoi trovare tutto quello che ti serve, dal negozio al caffè, dall’ufficio alla banca, dalla scuola ai servizi legati alla sanità.

Penso che sia fondamentale riflettere su questa possibilità di costruire una società dei 15 minuti. Le limitazioni del Coronavirus hanno cambiato di molto anche la percezione delle distanze. Gli spostamenti con treni e aerei nei prossimi mesi saranno limitati e quindi tutti scopriremo – o stiamo già scoprendo – una nuova dimensione territoriale, più prossima, fatta di vicinanza, più che di distanze.

Una città dei 15 minuti significa avere l’ambizione di ridisegnare i luoghi e lo spazio pubblico in maniera tale poter attivare i servizi essenziali ad una distanza “sostenibile” per i cittadini e costruire comunità “locali e solidali”. Portare i servizi essenziali a non più di un quarto d’ora da casa. Perché ora non è così: ci sono poli dove si concentrano sempre più i servizi essenziali e sempre meno persone e intere aree con più carenze ma magari più popolate.

Riorganizzare la città dei 15 minuti quindi coinvolge diversi aspetti. Partiamo dalla salute, con il ridisegno e rafforzamento dei servizi territoriali più immediati. Oppure la scuola e la rete della socialità e servizi sociali, costruendo reti di comunità, reti di socialità nuove; O il lavoro, con la possibilità di estendere sempre più le forme di lavoro da remoto, spazi di coworking e altro, anche riutilizzando spazi pubblici con funzioni nuove. Centrale anche la riflessione sul commercio, che comporterebbe nuove possibilità di rilancio dei negozi di vicinato, del settore della ristorazione; la mobilità, con un passaggio sempre più forte alla mobilità dolce, anche con il ridisegno – temporaneo o meno – delle vie principali per consentire spazi pedonali e ciclabili; il rafforzamento del verde e spazio pubblico, come luogo a disposizione e a misura di persona; l’accesso diffuso alla cultura e allo svago.

Questo solo per fare alcuni esempi: alcune città, come Parigi e Milano, stanno lavorando in questa direzione, proponendo anche percorsi partecipati di discussione per la strategia di adattamento: portare i servizi a un quarto d’ora di bici dai cittadini. Una scelta che rivitalizzerebbe i quartieri, costruirebbe senso di comunità, sarebbe una forma di vita più verde e più sostenibile.

La nostra Regione, che del suo essere lunga e stretta ha sempre patito, potrebbe trovar nella “vicinanza” un’opportunità nuova di crescita.

I Comuni, la fase due e le prospettive economiche

Un dialogo con Valentina Ghio

A proposito di Comuni e di strategie di adattamento, come stanno affrontando i Comuni l’emergenza Coronavirus, e l’impatto sull’economia?

Nella discussione tra misure nazionali e quelle regionali, spesso passa in secondo piano il lavoro notevole che stanno svolgendo gli amministratori locali, per trovare soluzioni concrete con risorse scarse, e percorrere strade inedite per “tenere botta” di fronte alla crisi e all’impatto sulle comunità.

Di questo e della situazione del turismo ne parleremo martedì 12 maggio alle ore 18 sulla mia pagina Facebook assieme a Valentina Ghio, Sindaco di Sestri Levante, che in queste settimane, dopo aver gestito l’emergenza sanitaria in un Comune sede di Ospedale Covid, sta affrontando sia i temi delle riaperture delle grandi aziende – e le soluzioni per il trasporto pubblico locale – sia le riflessioni sulla ripresa dell’attività turistica e ricettiva, con soluzioni innovative per quanto riguarda la possiblità di utilizzo delle spiagge libere.

La cultura all’epoca del coronavirus

“Anche gli artisti devono mangiare, come tutti…”

Con Maurizio Roi, già Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova, invece martedì scorso abbiamo fatto una lunga chiacchierata sul tema della cultura: il coronavirus, la pandemia della globalizzazione, il mondo della cultura lasciato indietro, alcune possibili soluzioni ed altre che possono essere solo temporanee. Infine, come dover affrontare questa emergenza, cercando di prenderne il meglio, vivendo quindi questo come il possibile nostro Rinascimento della cultura.

Qui se vi va, vi lascio il link alla diretta e un articolo con alcuni spunti di riflessione.

In Regione

Pendolari e abbonamenti

Sono stato contattato da molti pendolari in questo ultimo periodo, perché sono molti i lavoratori e gli studenti che hanno un abbonamento mensile o annuale o una carta tutto treno che ovviamente non sono stati utilizzati a causa per l’emergenza COVID.

La Regione ha un notevole potere contrattuale con Trenitalia: ho scritto all’assessore Berrino in che modo si potesse richiedere un rimborso o uno sconto. L’Assessore ha risposto informandoci che il tema è di competenza nazionale ma che ci potrebbe essere la possibilità di prorogare la durata di quegli abbonamenti o che venga istituto un fondo ad hoc per rimborsare i pendolari. Tale misura dovrebbe essere inserita nel prossimo decreto con poi il riparto tra le regioni.

Consiglio a chi è interessato quindi di tenere da parte tutti i titoli di viaggio acquistati, e non utilizzati, in modo che possano essere presentati in casi di richiesta di rimborso. Vi terrò aggiornati.

Ho chiesto anche un intervento a Regione Liguria per la vicenda che riguarda l’attivazione di una coincidenza migliore per la tratta Riva Trigoso-La Spezia dopo le 21, per consentire ai lavoratori di Fincantieri di poter usufruirne meglio rispetto a prima. L’Assessore ha manifestato la sua disponibilità a intervenire.

Una legge per le tutele dei riders. E intanto guanti e mascherine.

Da circa un anno c’è una legge a livello nazionale che garantisce delle tutele maggiori ai lavoratori digitali, i ciclo fattorini, quindi quei lavoratori che soprattutto in questo periodo di quarantena abbiamo visto girare per le strade della nostre città per consegnare il cibo a domicilio.

Ho depositato una proposta di legge regionale perché le garanzie di salute e della sicurezza sul lavoro siano maggiori. Mi auguro che la legge venga discussa nel più breve tempo possibile e quindi attuata, saremmo nel caso tra le prime Regioni a dare un gran bel segnale in questa direzione, e visto che il Presidente Toti predica sempre che “siamo la prima Regione” “dobbiamo essere i primi”, mi auguro che almeno in questo caso voglia esserselo per qualcosa di positivo.

Inoltre, ho presentato un’interrogazione per capire se, e in che modo, Regione Liguria si sia mossa per fornire i dispositivi di sicurezza individuale, obbligatori in questo periodo di emergenza sanitaria, ai riders.

Piano Urbanistico Comunale di Chiavari, approvato.

Tornando al locale, dopo un percorso iniziato nel 2015, il PUC di Chiavari è stato approvato definitivamente dalla Regione Liguria. Nel comunicato stampa Chiavari è stato retrocesso a “borgo”, ma vabbè. Sui pasticci di quel PUC, tra le operazioni immobiliari in Via Trieste, area ex Italgas, le bocciature della Regione e il caos del depuratore comprensoriale in colmata ho scritto già nel passato, in ultimo qui.

Informazioni

Ho attivato un canale Telegram “Cronache dal Consiglio”: approfondimenti, aggiornamenti e qualche commento sulle notizie più importanti della settimana. Se vi va, il link è questo: https://t.me/cronachedalconsiglio.

​

Continuano le dirette dalla mia pagina facebook sugli argomenti più importanti della settimana: vi aspetto, se vi va, ogni mercoledì e ogni sabato. Molte persone sono tornate a lavorare: ci siamo accorti che l’attuale orario non era per molti il più congeniale, per questo dopo un sondaggio abbiamo deciso di provare un cambio d’orario: indicativamente si terranno alle 18.30. Se avete domande da farmi o proposte di argomenti da approfondire scrivetemi.