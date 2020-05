Chiavari: la scuola va avanti

di Giuseppe Valle



Che le scuole, di ogni ordine e grado, non si siano mai fermate, lo hanno percepito con chiarezza non solo gli studenti ma anche le famiglie, che hanno toccato con mano quanto sia importante e complesso il lavoro degli insegnanti.

Dopo un primo momento di incertezza, i docenti si sono attrezzati per proseguire on line le lezione, utilizzando gli strumenti che la rete mette a loro disposizione, pur con le difficoltà dovute alle connessioni instabili, ai nuovi programmi del web che non sono perfetti e talvolta creano dubbi sulla loro maneggevolezza e duttilità, per non parlare di questioni legate alla sicurezza e alla privacy.

A mo’ di esempio ecco alcune immagini dei lavori eseguiti nelle Scuole Maria Luigia, un istituto paritario in cui docenti e genitori cercano di agire in sintonia, avendo un progetto educativo condiviso.

A mo’ di esempio ecco alcune immagini dei lavori eseguiti nelle Scuole Maria Luigia, un istituto paritario in cui docenti e genitori cercano di agire in sintonia, avendo un progetto educativo condiviso.

Le perplessità riguardano il futuro: se si tornerà nelle aule, come sarà possibile svolgere doppie lezioni, in presenza e on line ? Chi fa simili proposte ha mai provato ad insegnare ? Le incognite sono ancora troppe per delineare un progetto praticabile. Intanto l’anno scolastico si avvia alla conclusione con il suo carico di speranze e timori.