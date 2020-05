Chiavari: “Il rifugio antiaereo e l’arrivo delle truppe Usa”

Carissimo Fernando Galardi,

La tua capacità di storico durante quel disgraziato periodo che fu quella guerra inutile dovuta ad errori di valutazione spaventosi, mi fa ricordare anche a me, che nel 1945 avevo 10 anni, molti episodi di tutti i generi. L’ultimo giorno di guerra per volontà di mia Madre Adele Gotuzzo, lo passammo in galleria di corso Buenos Aires n. 31 a quel tempo, il cui ingresso era nel nostro giardino, ma l’inizio della galleria era a pochi passi da noi nel giardino di mio zio Vittorio Cantero che aveva sposato Colomba Gotuzzo sorella di mia Madre. Oltre ai 4 figli Andreatta c’erano anche parecchi ospiti che dormivamo tutti nei fondi della villa per essere più “sicuri”, per modo di dire, in caso di Bombardamento. Ricordo alcuni nomi di ospiti come il Signor Marcucci padrone del cinema Mignon e Cipriani che fu poi imprenditore anche nel settore cinematografico con l’ARISTON. Noi Andreatta eravamo cinque fratelli ma il maggiore Giuseppe detto Beppino o “Rounsse” era bloccato al sud Italia essendo dal 43 Guardi Marina in Marina Militare e tornò solo a guerra finita ne ’45. Mio padre Ernani, mio omonimo, al Comando della Nave Sumatra del Lloyd Triestino era dal giugno del 1940 era bloccato con la nave prima in Thailandia e poi prigioniero dei Giapponesi per tre anni. Tornò soltanto, scalzo e con pantaloncini corti e la camicia stracciata, nel Settembre del 1946).

Proprio l’ultimo giorno di guerra, nella notte del 25 Luglio del 1945, un carro armato americano Sherman sparò da Lavagna alcune cannonate col suo 75 mm verso la collina delle Grazie dove esistevano imponenti batterie tedesche antisbarco. Uno di questi proiettili, con evidente traiettoria più bassa, penetrò all’altezza di un metro nei fondi di casa mia e andò a scoppiare proprio nel mezzo di tutti i letti. Se quella ultima notte dormivamo lì e non in galleria come impose mia Madre, sarebbe stato un macello. Al mattino, usciti dalla galleria siamo entrati nei fondi e contavamo le schegge nel proprio letto: io ne avevo ben 8. Mia madre che era molto religiose disse che la “Madonna Nera di Bacezza” ci aveva protetto.

Tornando al Chewing Gum, è completamente vero che quando passavano gli Americani nei loro camion ci buttavano caramelle, la loro caratteristica gomma da masticare e ai più grandi le loro sigarette: Lucky Strike, Chesterfield, Mall Mall e Camel col cammello nella scatola. Noi eravamo vissuti in tempo di guerra e anche una caramella era una prelibatezza inimmaginabile. Specie negli ultimi due anni era tutto razionato, pane, zucchero, farina e non si trovava niente se non a borsa nera.