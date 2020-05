Camogli: domani riunione Comune-concessionari spiagge libere attrezzate

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo gli appunti serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Oggi nessuna segnalazione da Asl3 quindi la situazione sanitaria rimane invariata (quattro persone positive al Covid-19 e una persona in isolamento al proprio domicilio perché venuta in contatto con persona positiva). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

La Regione Liguria ha previsto una misura a sostegno degli inquilini degli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica – Case Arte – ex Iacp) non dichiarati decaduti secondo le vigenti disposizioni regionali: i nuclei familiari che, a seguito dell’emergenza Covid-19, hanno subito una riduzione di almeno il 20% del reddito complessivo familiare rispetto a quello percepito nel mese di Febbraio 2020, possono presentare domanda per l’interruzione del pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2020. Sul sito istituzionale e sulla pagina FB del Comune di Camogli trovate tutte le informazioni e la modulistica necessaria per la domanda.

Domani riunione con i concessionari delle spiagge libere attrezzate per discutere le misure necessarie e le azioni da mettere in atto per la prossima riapertura della stagione balneare, al momento fissata da Regione Liguria per il 3 giugno.

L’allerta meteo gialla è stata prolungata fino alle ore 23.59 di oggi.

Perseveriamo nel rispetto di norme e misure di sicurezza, grazie.

Buona Serata!