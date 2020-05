Camogli: “Benefattori ex ospedale, trasferite le statue”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto degli atti di “vandalismo” nei confronti di busti, statue e monumenti sistemati nei giardini dell’ex ospedale SS. Prospero e Caterina in Camogli, in particolare i danni che ha avuto la statua che ricorda Felicina Casabona, la più importante benefattrice per la costruzione dell’ospedale

Considerato che un dieci anni orsono in una analoga mia interpellanza chiesi, senza ascolto, il trasferimento di statue e busti nelle aiuole dai nostri giardini pubblici

Interpella

Per conoscere se si ritiene opportuno con urgenza provvedere al restauro e al trasferimento di simboli cari della storia della nostra Città.