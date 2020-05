Borzonasca: “Pronti ad accogliervi nelle nostre valli”

Dal Consorzio “Una montagna di accoglienza” riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’attesa, spinti dalla voglia di tornare a immergerci nella natura, a piccoli passi riprendiamo le attività per essere pronti ad accogliervi nella tranquillità delle nostre Valli, per fare il pieno di benessere.

Da martedì 12 maggio riapriremo al pubblico il Punto Informazioni Turistiche di Borzonasca, che anche nelle scorse settimane è sempre rimasto operativo anche se raggiungibile solo telefonicamente o via mail. Per ora l’ingresso al pubblico, garantendo tutte le misure di sicurezza previste, sarà possibile il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13, ma a breve torneremo all’orario completo con l’apertura anche nel fine settimana.

In questo periodo di emergenza il nostro Punto Info attiverà anche il servizio di vendita dei Permessi per i Laghi di Giacopiane, un motivo in più per venirci a trovare!

Anche i nostri operatori si stanno preparando alla nuova stagione: proseguono le consegne a domicilio dei prodotti del territorio, per ritrovare anche a casa i sapori delle nostre valli, arricchite in questi giorni dalla possibilità di degustare la cucina dell’entroterra. Alcuni dei nostri ristoranti e agriturismo hanno riaperto e propongono piatti a domicilio o d’asporto. Quanto ci sono mancati i ravioli di borragine dell’Agriturismo I Pinin o i corzetti della Brinca?

Dopo tante settimane chiusi in casa, con forti limitazioni alla mobilità personale, sentiamo forte il desiderio di libertà, di giornate da trascorrere pigramente in giardino ascoltando i suoni della natura, di ampi spazi dove passeggiare tranquillamente. E allora un fine settimana nelle Valli del Parco può diventare anche un periodo più lungo di vacanza o l’occasione per continuare lo smart working dalla quiete di un piccolo borgo. Tante sono le proposte di soggiorni lunghi pensati apposta per unire le diverse esigenze delle famiglie, che senza allontanarsi troppo dalle città possono recuperare una dimensione di vita più piacevole e armoniosa. Casette nel verde, graziosi appartamenti con giardino o magari la piscina, con i boschi e le montagne a pochi passi, sembrano un sogno.

Sul nostro sito nella sezione “Offerte Speciali” sono disponibili già le prime proposte di soggiorno in appartamenti, che continueranno ad arricchirsi nei prossimi giorni con il progressivo ritorno alla nuova normalità, con il buonsenso che da sempre caratterizza la gente di montagna.