Bogliasco: “La tensione si allenta, ma serve prudenza”

Dall’amministrazione comunale di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di oggi nessun nuovo dato Covid per il nostro paese è pervenuto, quindi procediamo sempre bene.

Ieri sera è giunta una nuova Ordinanza regionale; la numero 28. Sostanzialmente ha confermato quanto già in corso; la novità è la concessione ad alcune attività (quali: attività commerciali, di cura alla persona, attività economiche, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e ricreativi) di poter accedere alle proprie strutture per compiere lavori di manutenzione, sanificazione e consegne di magazzino.

Anche l’Amministrazione sta lavorando per risolvere tutti i problemi organizzativi in vista dell’attesa data del 18 quando l’apertura sarà quasi totale.

La tensione si alleggerisce e guardiamo all’estate con più tranquillità, ma ancora una volta raccomandiamo PRUDENZA e ricordiamo l’uso della mascherina.