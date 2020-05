San Colombano: concorso letterario su Dante e la fase 2

Dal Comune di San Colombano Certenoli riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di San Colombano Certenoli, borgo di 2.650 abitanti della Città Metropolitana di Genova, in Val Fontanabuona, ha varato un concorso letterario riservato agli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado dedicato a Dante Alighieri, in vista dei 700 anni dalla sua scomparsa che cadranno nel 2021. Tema del bando: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, sul verso della Divina Commedia, Inferno, Canto XXXIV, 139. Il titolo vuole essere un segnale di speranza non retorico, nel nome del poeta simbolo di unità del Paese , in questo momento di emergenza sanitaria e diffondere fra i giovani cultura e amore , non solo quale strumento di arricchimento culturale personale o di svago, ma anche per affermare una volontà di resilienza di fronte alle difficoltà, dare voce alla propria immaginazione, al proprio vissuto, alle emozioni che ognuno di noi sta vivendo.

Considerato che in questi momenti di emergenza sanitaria sono state rinviate tutte le attività e manifestazioni in programma, il Comune ha accolto la proposta del concorso letterario presentata dalla consigliere comunale Carla Casella.

La scelta della Divina Commedia non è casuale, non solo per il messaggio di speranza di uscire, come il Sommo Poeta, da una “selva oscura” e poter “rivedere le stelle”. La comunità di San Colombano Certenoli, entrata a pieno titolo nella mappatura nazionale di Poste Italiane dei piccoli centri che ospitano opere dedicate a Dante Alighieri, ha recentemente aderito al Dantedì del Corriere della Sera ed è particolarmente legata alla città di Ravenna dove riposano le spoglie di Dante Alighieri. Negli Antichi Chiostri Francescani di Ravenna , accanto alla Tomba di Dante, è conservata una lastra donata dal comune della Val Fontanabuona al sindaco della città romagnola nel 1981, in occasione dell’inaugurazione del Ponte Scaruglia di San Colombano Certenoli, dedicato a Dante Alighieri attraversa il torrente Lavagna, la “Fiumana Bella” citata dal Sommo Poeta nel XIX Canto del Purgatorio.

Gli elaborati del concorso letterario “E quindi uscimmo a riveder le stelle” dovranno avere una lunghezza di un massimo di 10 mila battute (spazi inclusi) e dovranno essere inviati entro il 31 dicembre 2020 alla seguente mail: sociali@comune.sancolombanocertenoli.ge.it.

Una giuria di esperti valuterà gli scritti , i più meritevoli verranno raccolti e con il contributo di una casa editrice locale, saranno pubblicati in un volume.