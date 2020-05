Recco: non più di 200 alla messa domenicale

I fedeli che assistono alle messe nei giorni feriali in genere sono al massimo qualche decina. Certamente maggiore il numero di quanti assistono alla messa domenicale. In particolare a Recco nella chiesa di San Giovanni Battista dove Don Pasquale Revello celebra quella delle 10.30. I fedeli, con mascherina e rispetto delle distanze, non potranno però essere più di 200 (vedi avviso in basso).

Un centinaio e più di loro di loro dovranno scegliere tra la messa delle 8.30, di mezzogiorno, delle 18, quella prefestiva del sabato alle 18; oppure optare per le altre chiese cittadine (San Rocco, santuario del Suffragio, oratorio San Michele, chiesa dei Francescani, Megli e Polanesi) di dimensioni minori e ognuna delle quali con propri fedeli.