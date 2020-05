Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

L’ufficio iat Recco operativo nella fase 1 della pandemia, con orario di apertura solo la mattina, nella fase 2 per non creare coda, sempre nel rispetto delle norme di accesso attualmente in vigore, da lunedì 11 maggio osserverà il seguente orario: tutte le mattine dalle 9 alle 12 al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 escluso domenica e festivi. Per informazioni ricordiamo che è sempre attivo il numero di whatsapp 3348754058.