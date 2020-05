RASSEGNA STAMPA. Covid, altro morto a Chiavari

Oggi domenica 10 maggio, auguri ad Alfio. Oggi è la Festa della mamma. Parole: crepapelle (smoderatamente, a più non posso, in modo quasi da scoppiare; riferito a mangiare, bere, ridere). Proverbi: “Il ladro crede che tutti siano compagni a lui”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Infermiera in corsia da due mesi senza vedere il figlio”; “Nuovi poveri, un esercito, in migliaia ad avere chiesto un aiuto”; “Il Forum delle famiglie chiede aiuto a Toti”; “Senza soldi, senza salute, il racconto di Maura e Paolo”; “Si vendono i ricordi per pagare le bollette”; “Aqua fondi alla Caritas e Dielettrika regala 6.000 mascherine”; “Caterina fa la spesa di gruppo”; “Paziente contagiato al Torriglia muore a Sestri”. “Recco: l’epidemia fa slittare la chiusura dello Sprar”; “A Chiavari 1600 chilometri sanificati”; “Dalla Lombardia alla Riviera, raffica di controlli e tre sanzioni”.

Fase 2: “Ad Avegno obbligo di mascherina anche per chi fa sport”; “A Favale cancellato l’anniversario della nascita di Giannini e la festa dei migranti”; “A Sestri torna il mercato agricolo”; “Camogli: la strana vigilia della Sagra del Pesce”; “Camogli partecipazione virtuale al festival del Verde”; “Recco, agevolazioni al comparto gastronomico”.

Sestri Levante: le proposte di Vivinbici. Lavagna: si è smarrita una micia. Cogorno: ponte di San Salvatore, prima tracciatura.

Lumarzo: abusi e violenze, arrestato.