Rapallo: Amici del Castello, la spiaggia sarà ricostruita

A breve sarà ricostruita la spiaggia degli Amici del Castello. I lavori verranno effettuati in parte da Iren e in parte dal Comune. L’area è esclusa dal sequestro della zona castello. Occorre costituire l’argine del torrente San Francesco ed eseguire il ripascimento della spiaggia che, essendo più stretta dopo il rifacimento della soletta, dovrà almeno essere più lunga. Da notare che l’associazione Amici del Castello ha pagato il canone demaniale fin dall’inizio ai lavori alla foce del San Francesco, pur non avendo da allora più fruito del litorale.

Intanto alla foce del San Francesco, Iren sta lavorando al raccordo dello scarico delle acque depurate e il collettore a mare che le porta al largo della spiaggia dei Bardi al confine con Zoagli.

Nella foto, il punto in cui si raccorda lo scarico delle acque depurate con il collettore a mare. Parte dell’acqua verrà utilizzata per innaffiare il golf.