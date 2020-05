Monesteroli: i 2.000 gradini che portano in paradiso

Dall’ufficio comunicazione del parco delle Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

Monesteroli si candida tra i luoghi del Cuore del Fai

Muove i primi passi in classifica il piccolissimo borgo bisognoso di tutela e attenzione.

L’Italia riparte e con lei anche la decima edizione del censimento dei Luoghi del Cuore, un’edizione speciale perché, anche restando a casa, si può fare la differenza. Un progetto per dare voce al Paese e intervenire concretamente a favore dei luoghi più amati e offrire loro un futuro. Tutti insieme possiamo salvarli.

«I Luoghi del Cuore – dice Giulia Maria Crespi, Presidente Onoraria FAI – sono quei luoghi che gli uomini hanno amato, vissuto, intravisto, sognato, con nostalgia ricordato»

Dopo due mesi di isolamento, nella settimana in cui l’Italia timidamente riparte, il FAI lancia la decima edizione del censimento de “I Luoghi del Cuore” che si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre invitando tutti i cittadini a votare i luoghi italiani che amano di più e vorrebbero vedere salvati, tutelati e valorizzati. Un’opportunità per ciascuno di noi di esprimere finalmente, quasi fosse un urlo liberatorio, il sentimento appassionato che ci lega al Paese più bello del mondo, lo stesso di cui abbiamo tanto sentito la mancanza.

“Nel Parco nazionale delle Cinque Terre, Monesteroli si raggiunge attraverso una scalinata di quasi duemila gradini – si legge nella presentazione sul sito del FAI – che scendono dalla collina sovrastante, passando tra boschi e vigneti per poi aprirsi in una discesa mozzafiato. Un Borgo unico al mondo che domina il mare azzurro, ai confini tra realtà e fantasia. Soltanto il rumore della natura del vento e delle onde rompe il silenzio in questo borgo incantato, aggrappato alla roccia, sul filo del mare.”

Il Convento dei Cappuccini a Monterosso, grazie al grandissimo lavoro di Padre Renato e dei suoi collaboratori, è stato il luogo del cuore del 2014.

Proteggiamolo e non perdiamolo.

Questo il link per votare…

https://fondoambiente.it/luoghi/monesteroli?ldc