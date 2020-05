Le tante sfaccettature della pandemia

Da due mesi le cronache dei giornali sono piene di coronavirus. All’inizio l’indifferenza, perché quanto accadeva in Cina non interessava nessuno; neppure chi avrebbe dovuto rilanciare l’allarme giunto dalle organizzazioni mondiali della sanità e darsi da fare per prevenire il contagio, organizzare le strutture ospedaliere, acquistare i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature necessarie negli ospedali.

Seconda tappa la ricerca del paziente zero mentre il contagio dilagava. Sentieri e spiagge piantonate per evitare che ci fosse la ressa, mentre nessuno badava all’inosservanza delle norme nelle case di riposo tipo il Trivulzio (taciamo i nomi delle nostre residenze per anziani dove è stato accelerato il ritorno alla Casa di Dio e dove il personale entrava e usciva come nulla fosse).

Era evidente da subito che l’effetto pandemia avrebbe generato disoccupazione, miseria, forse gesti estremi. Ma mentre gli esperti facevano passerelle creando alibi ai politici, questi ultimi immersi nei proclami e nelle convenienze elettorali hanno continuato ad assicurarsi una presenza nei tanti salotti televisivi (dove ognuno ripete argomenti ormai vecchi, facendoli passare per scoop) protagonisti troppo spesso di polemiche senza costrutto; non tutti gli esperti, non tutti i politici (evitiamo di parlare dei giornalisti), ma molti di loro sì. Naturalmente ci saranno moltissime persone che la pensano in modo differente; per altro ogni argomento offre tante sfaccettature ed altrettanti sono i giudizi.

La pandemia sta creando anche due fenomeni di cui ancora non si parla: le denunce per decessi e contagi che si potevano evitare e le crisi di coppia esplose durante la quarantena. (m.m.)