Fase 2: dal 18 aperti bar, ristoranti, estetiste, parrucchieri

L’attesa conferenza stampa del presidente Toti ha confermato che da lunedì 18 maggio apriranno: bar, ristoranti, negozi al dettaglio, estetiste, parrucchieri.

Da domani i titolari di questi esercizi potranno accedere ai loro negozi per predisporli all’apertura. Nulla è stato però detto sulle modalità per poterli aprire in sicurezza.

Domani, all’interno delle linee guida dettate da Conte, potranno aprire B&B, case vacanza, affittacamere. Potranno aprire i negozi di pesca, ciclismo etc.

La seconda casa, l’orto, la barca, il camper potranno essere raggiunte dall’intero nucleo familiare convivente; con l’obbligo però di tornare a casa entro il giorno.

Nulla è stato detto sugli stabilimenti balneari.