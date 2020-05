Dalle Feste di Luglio alla Torta dei Fieschi e all’8 Settembre

Portofino ha festeggiato il Patrono San Giorgio simbolicamente e altrettanto ha fatto Camogli con San Fortunato. Ci si chiede come potranno essere ricordate altre feste tradizionali, considerato che non saranno permesse manifestazioni di massa, tali da creare nuovi focolai di coranavirus che potrebbero mettere nuovamente in atto misure restrittive con conseguenti gravi danni all’economia.

Messa per celebrare la Madonna di Montallegro

La prossima festa di rilievo è costituita a Rapallo dalle Feste di Luglio in onore alla Madonna di Montallegro, tradizione radicatissima, i cui momenti clou si possono riassumere nella messa all’Alba di mercoledì 1 a cui potrebbe essere ammesso un numero contingentato e prestabilito di fedeli distribuiti nel santuario, nelle due cappelle laterali e nel sagrato; i fedeli della Messa in Basilica sarà obbligatoriamente contenuto come nelle normali messe; la sparata del Panagirico potrà essere simbolica e al posto della processione si può supporre una benedizione impartita dall’arciprete don Stefano Curotto dal portale che si affaccia su piazza Canessa alla presenza di un solo rappresentante per ogni Sestiere e confraternite cittadine, il sindaco Carlo Bagnasco.

Analoga situazione a Chiavari dove si festeggia la Madonna dell’Orto, forse l’ultima celebrazione del vescovo monsignor Alberto Tanasini che potrebbe lasciare la diocesi per raggiunti limiti di età; un addio che suscita grande rimpianto tra i fedeli che ne apprezzano le molte doti.

Sarà ben difficile, anche per i costi della manifestazione, poter effettuare sia pure simbolicamente la Torta dei Fieschi di Lavagna il cui scpito per altro è quello di richiamare pubblico; ci si aspetta qualche mostra di foto e filmati online. Sulla stessa lunghezza d’onda supponiamo, la più recente Barcarolata di Sestri Levante.

Rievocazione storica a Lavagna

L’8 Settembre Recco non ci sarà sagra del fuoco, ricordata solo dall’Alza bandiera dei Quartieri e dalla messa con un numero di presenze contingentate; potrebbe anche essere organizzata una mostra nell’oratorio della Confraternita del Suffragio, con ingressi limitati a due o tre persone alla volta.

Crediamo anche che le feste in economia permettano ai Comuni di risparmiare denari che possono essere impiegati per aiutare le nuove povertà dovute alla disoccupazione.