Camogli: “Indispensabile il buon uso della mascherina”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Nel weekend Asl3 non effettua segnalazioni quindi la situazione sanitaria resta invariata.

Stamattina non c’è stata la tradizionale benedizione della padella che, tutti gli anni, dà il via alla frittura del pesce per la Sagra, ma Don Danilo, al termine della Messa, ha ugualmente impartito la benedizione a tutto il paese dal sagrato della Basilica. Eccovi alcune foto di stamattina mentre sulla pagina Fb della Pro Loco è presente il video della benedizione.

Da stasera alle ore 21 fino a domani alle ore 18 prevista allerta meteo gialla per piogge sul nostro bacino.

Ricordandovi di rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno un metro (due in caso di attività sportiva) e di indossare la mascherina in maniera corretta e in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere tale distanza o in cui ci si trova su mezzi pubblici, in esercizi commerciali, uffici pubblici, luoghi chiusi aperti al pubblico, vi auguro una buona serata.

Grazie

Cordiali saluti