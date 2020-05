Camogli: ex scalo, domani riprendono i lavori

Domani a Camogli riprendono i lavori per realizzare i box privati interrati sotto via Colombo e parte dell’ex scalo ferroviario. Sospesi dal 16 marzo, salvo una falsa ripartenza nei giorni scorsi, a Camogli si spera possa essere recuperato il tempo perduto. La presenza del cantiere, infatti crea diversi disagi tra cui, in una stagione già pessima per il coronavirus; la drastica riduzione dei posteggi; difficoltà al traffico; inconvenienti (polveri, rumori) propri di un cantiere. I camogliesi si augurano quindi che i lavori si concludano al più presto.