Incursione in piazza Matteotti e via Bettolo a Camogli di un cinghiale in cerca di cibo. Il fiuto lo porta ad abbattere i soli cassonetti dell’umido e a servirsi. Poi arrivano i gabbiani, nel caso specifico uno è stato attratto da un sacchetto che conteneva però soltanto gusci di muscoli. Doppio lavoro per i netturbini.