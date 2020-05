Bogliasco: “Spesa sospesa”, un esito clamoroso

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Oggi si è concluso il primo fine settimana di raccolta della “Spesa sospesa” effettuata presso la Basko di Via Cavour. Il progetto ha avuto un esito clamoroso: sono stati raccolti 14 carrelli stracolmi di prodotti. I Bogliaschini hanno veramente risposto con entusiasmo e grande generosità.

Di questo siamo molto orgogliosi e ringraziamo tutti perché è stato come stringerci in un forte abbraccio di solidarietà.

Questo pomeriggio con i volontari abbiamo preparato circa metà dei pacchi che sono pronti a partire domani mattina, tempo permettendo, in quanto come sapete è stata diramata “allerta gialla”.

Grazie di cuore ai volontari tra cui, ci teniamo a sottolinearlo tanti giovani, e Consulta delle Associazioni che hanno lavorato con entusiasmo per rendere possibile questo progetto che vuole essere un piccolo aiuto per le difficoltà sorte in questo periodo a molte famiglie.