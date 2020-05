Avegno: Salto in festa e la Madonna della Rosa via social

Dall’Associazione Società N.S. del Rosario di Salto riceviamo e pubblichiamo

Salto in Festa rinnova la tradizione della Festa della Rosa sperimentando i Social, veicolo per il suo messaggio di speranza, di rinascita del convivio, dell’Associazione Società N.S. del Rosario, e di tutte comprese.

La speranza di tornare presto a condividere le emozioni di una serata, intorno ai tavoli delle sagre, nelle piazze dei nostri paesi ballando spensierati.

La festa della rosa ne è un simbolo, si dice, da sempre come la rosa fosse usata in dono, per esprimere felicità e passione, la stessa che molti volontari mettono a disposizione per divertire, rinnovando le consuetudini ed il senso di una comunità.

Già, ultimamente risuona questo termine comunità, ora sentiamo ancora di più il bisogno di unire le forze, di chiedere aiuto, infondo che male c’è, questo è sempre stato Il messaggio che si è voluto lasciare.

A proposito di speranza e di passione …tanti auguri mamme!