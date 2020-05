Auto finisce nella scarpata, colpa del freno a mano

Dall’ufficio documentazione dei vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo



Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Pedemonte di Serra Riccó, in via Grone, per il recupero di una vettura caduta in una scarpata. Per un probabile guasto al freno a mano o distrazione, si è mossa sino a precipitare nel giardino di un palazzo. Il conducente era sceso a chiudere il box.

Grazie all’uso dell’autogrù i vigili hanno riportato sulla strada il mezzo incidentato.