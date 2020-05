Unicef: festa dell’Europa e “Coloriamo l’emergenza”

Da Unicef Liguria riceviamo e pubblichiamo

Siamo lieti di comunicare che in occasione della festa dell’Europa i bambini e le bambine della Liguria promuovono questa giornata con il 112 il numero unico europeo dell’emergenza che vede uniti Carabinieri, Protezione civile, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco pronti ad intervenire nell’emergenza.

Per l’occasione i bambini e le bambine stanno testimoniando come stanno vivendo i momenti dell’emergenza con i loro disegni che vengono pubblicati sui canali social della Regione.

Tutti i bambini possono aderire.

Franco Cirio Presidente regionale

Maria Caterina Porcu Segretaria regionale