Tenta di uccidere la moglie a martellate, arrestato

Questa notte i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e del Commissariato Cornigliano sono intervenuti in un’abitazione di via Teglia dove era stata segnalata un’aggressione.

All’interno dell’appartamento erano già presenti gli operatori del 118 che stavano prestando i primi soccorsi ad una donna riversa nel letto con una profonda ferita alla fronte, ma ancora cosciente. La stessa ha raccontato di essere stata colpita nel sonno dal marito con un martello e di non comprendere le ragioni di quel gesto visto che in tutti gli anni di matrimonio condivisi con lui non si erano mai verificati episodi di violenza. Ha aggiunto anche che, dopo averla ferita, aveva cercato di soccorrerla tamponando la ferita con un asciugamano per poi allontanarsi dall’abitazione in stato confusionale. La donna, ferita ma cosciente, ha avvisato una parente, che vive nello stesso stabile, che ha contattato il 118. L’uomo è stato rintracciato pochi minuti dopo in via Polonio nei pressi di una fermata dell’autobus in evidente stato di shock ed è stato associato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.