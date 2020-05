Sestri: Dielettrika ha donato 6.000 mascherine

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo



Il Comune di Sestri Levante ringrazia la ditta Dielettrika per la donazione di 6.000 mascherine da destinare ai soggetti che si occupano, in diversi modi, della tutela della comunità e ne abbiano la necessità. Nella giornata di ieri, venerdì 8 maggio, le mascherine sono state distribuite alla Polizia Municipale, alle Forze dell’ordine, alle pubbliche assistenze e alla ASL che le farà avere ai medici di famiglia e pediatri del territorio.

Sono stati numerosi i ringraziamenti a persone e associazioni in queste settimane per la grande generosità e il senso di solidarietà che hanno animato le tante iniziative e donazioni che si sono sviluppate in questi giorni. Ogni singola azione è stata utile e preziosa per aiutare chi in questo momento è in una situazione di difficoltà, chi sta lottando in prima linea negli ospedali, chi lavora per la tutela della salute pubblica.