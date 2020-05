‘Santa’: scogli a protezione del castello di Paraggi

Da ieri nella baia di Paraggi è al lavoro un pontone della ditta Santoro. Autorizzati dalla Capitnearia di Porto, i lavori riguardano la messa in sicurezza del castello di Paraggi di proprietà della famiglia Bonomi Bolchini e in affitto a Mediaset. Durante la mareggiata nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018, le onde alte oltre dieci metri, avevano gettato nella baia i massi a protezione del castello. Avrebbero dovuto essere rimessi al loro posto, per svolgere la loro funzione, già lo scorso anno. La Capitaneria ha autorizzato i lavori dall’1 maggio a metà giugno, ma si prevede, se le condizioni del mare si manterranno buone, che possano essere terminati entro la prossima settimana. Durante i prelievi Arpal per definire la balneabilità dell’acqua, il mare tornerà ad essere cristallino.

(Foto dal sito di Paolo Fizzarotti)