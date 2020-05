Recco: “Fase 2, gastronomia in prima linea”

Dall’ufficio stampa del Consorzio Focaccia di Recco col formaggio riceviamo e pubblichiamo

Le attività di Recco del Consorzio Focaccia, sollecitati dal Sindaco Carlo Gandolfo in settimana si sono riuniti via Skype con il primo cittadino per un’analisi della situazione conseguente all’emergenza epidemiologica che così pesantemente ha colpito il settore del fuoricasa, intendendo in tal caso le somministrazioni al pubblico, ristorazione, panifici e gastronomie e anche per ragionare in merito alle prospettive future.

Importante è stato l’aggiornamento del Sindaco sull’adeguamento in atto del bilancio comunale e sull’intenzione di accordare l’azzeramento della Tari per i mesi di chiusura forzata alle attività di ristorazione pensando però anche alle attività che pur avendo continuato a lavorare hanno visto comunque drasticamente ridotto il volume di affari e di conseguenza dei rifiuti prodotti (un aiuto potrebbe essere la regolamentazione attraverso il Codice Ateco della categoria).

Si sono poi analizzati argomenti di interesse specifico per i consorziati quali l’utilizzo degli spazi all’aperto, pubblici e privati e le possibili promozioni a supporto delle attività del settore.

Scontato che per l’imminente stagione estiva, vista l’emergenza sanitaria in corso, saranno da prediligere gli spazi all’aperto, si condivide che gli eventuali allestimenti con gazebi, dehors o altri tipi di coperture ed arredi, purché ovviamente mobili e provvisori, debbano beneficiare di iter semplificati per le pratiche della loro gestione (progetti, disegni, autorizzazioni ecc.). Come dovrebbe essere agevolata l’occupazione del suolo pubblico antistante i locali (es. panifici e gastronomie e ristoranti nel caso di asporti) con l’autorizzazione a posizionare strutture di semplice impatto tipo panchine o altre sedute (da gestire garantendo la distanza sociale del caso) per dare ristoro alle persone in coda in attesa del proprio turno.

Nonostante lo sconforto e l’incertezza dei momenti, il Consorzio sa che è necessario riflettere su quello che si potrà fare per affrontare la nuova condizione lavorativa del proprio settore, iniziando a ipotizzare eventuali strategie di promozione e comunicazione. Aspettando la riapertura della attività della ristorazione, fermo restando le iniziative che potranno essere organizzate all’interno dei locali, un’idea possibile, nel cassetto già da diversi anni, è la calendarizzazione a luglio e agosto di serate con speciali Cene all’aperto a Recco. Nelle piazze, sotto i portici o sul lungomare nelle belle rotonde esistenti, una serie di banchi in cui ogni ristorante e panifico/gastronomia potrà proporre un suo piatto con servizio tipo “self service”. Se il problema del distanziamento sociale persisterà sui posti a tavola, si potrebbero lanciare le serate come una sorta di “Cucine di strada di Recco” senza sedute e con appositi vassoi di portata, sulla scia delle Cucine di Strada lanciate da Slow Food in cui la Focaccia di Recco riveste un ruolo di primo piano. A corollario, postazioni musicali che potrebbero essere organizzati in collaborazione con la Pro Loco.

In sinergia con Ascom e Civ si potranno coinvolgere i negozi prevedendo aperture allungate verso la sera, per offrire occasioni complete di svago e intrattenimento. Anche le associazioni culturali o sportive di Recco potrebbero inserirsi con proprie iniziative (tornei, presentazioni, piccole conferenze, mostre ecc.) per dare una visione d’insieme della Città e promuoverne tutte le sue peculiarità. La stampa specializzata prevede l’incremento del turismo “di prossimità” e Recco, con la sua fama di capitale Gastronomica della Liguria e “spinta” dalla Focaccia col formaggio che tanto appeal ha sui turisti, potrà puntare sulle regioni confinanti per una pronta ripresa, quando la mobilità fra le regioni sarà ripristinata.

Sono comunque allo studio altri progetti di più ampio respiro e con il coinvolgimento dei comuni limitrofi, che potranno assumere ruoli importanti per nuovi slanci quando la fase di emergenza sarà terminata.