Recco: bonus Tari per famiglie e utenze non domestiche

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica”, riceviamo e pubblichiamo



Arera, l’agenzia di regolazione che a far data dall’anno in corso ha visto estesa la sua competenza alla gestione integrata dei rifiuti, ha assunto una deliberazione (pubblicata ieri) che contiene misure urgenti a tutela delle utenze rese vulnerabili dall’emergenza legata al diffondersi del virus Covid 19.

Con riguardo alle famiglie, viene ammessa la possibilità di anticipare il bonus Tari introdotto dalla Legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 e non ancora attivo.

Il parametro da rispettare sarà l’Isee pari a 8.265 euro (identico a quello con cui si applicano gli altri bonus sociali).

Possono accedere al bonus Tari le famiglie con almeno quattro figli a carico e con un Isee non superiore a 20.000 euro, i titolari di reddito o pensione di cittadinanza, il nucleo familiare composto da un soggetto la cui vita dipende dall’uso stabile di apparecchiature alimentate con l’energia elettrica.

In sede di Conferenza dei capigruppo, chiederemo al sindaco di recepire questa opportunità e di renderla immediatamente applicabile.

Per le utenze non domestiche che sono state costrette a chiudere per effetto dei vari dpcm emanati a seguito dell’emergenza Covid 19, il bonus Tari verrà applicato sulla quota variabile della tariffa.

Chiederemo al sindaco di tenere conto dell’intero periodo di sospensione dell’attività, ovvero di tutti i giorni di chiusura.

Al sindaco chiederemo inoltre di estendere l’applicazione (facoltativa per Arera) del bonus Tari a tutte le attività che hanno chiuso spontaneamente o hanno scelto di lavorare in smart working (compresi gli studi professionali), che dovranno documentare la riduzione nella produzione dei rifiuti.

Arera ammette che i comuni possano adottare provvedimenti per ricalibrare la data di scadenza dei versamenti Tari.

Trova piena conferma la legittimità della nostra proposta di sospenderne il pagamento, fissando al 30 gennaio e al 30 aprile 2021 le rate di scadenza per gli importi dovuti con riguardo all’annualita’ 2020.

Si tratta di una proposta della quale abbiamo già verificato la compatibilità economico-finanziaria con gli equilibri di bilancio e l’andamento della cassa.