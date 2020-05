RASSEGNA STAMPA. Approvato il Puc di Chiavari

Oggi, sabato 9 maggio, auguri a Alfio. Mercati settimanali: Sestri Levante con i soli i banchi alimentari. Oggi è la festa della mamma. Parole: dissonante (di effetto sonoro che risulti da elementi discordi; divergente). Proverbi: “Anche l’occhio vuole la sua parte”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “Discoteche ferme al palo, un protocollo per ripartire”; “L’entroterra prova a sbloccarsi. Riaprono i laghi di Giacopiane”; “A Sestri Levante sì alla posa anticipata dei lettini sulle spiagge libere”; “Sì anche alle uscite in canoa”; “Dal 18 maggio si potrà tornare a messa”; “Le Feste di Luglio a rischio cancellazione”; “A Mezzanego la casa di riposo sarà in stile nord europeo”; “La fase 2 è prematura, ma si studiano soluzioni per la riapertura graduale”.

Coronavirus: “Altri due decessi in 24 ore”; “A Chiavari commerciante incatenato e per protesta digiuna”.

Casarza Ligure: scuola, una nuova sezione per il De André. Lavagna: irruzione in casa della ex. arrestato. Chiavari: Francescani soddisfatti per la nomina di padre Marco Tasca a vescovo di Genova. Chiavari: coca per i salotti del Tigullio, ascoltati i primi pusher. Chiavari: approvato il Puc.

Orero: la cappella di Ramaceto tra i luoghi del cuore Fai.