Rapallo: gli incontri del sindaco con i concittadini

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, mascherina e distanza di sicurezza, presente nel centro storico e sul lungomare per incontrare i concittadini ed ascoltarli. Ognuno ha una richiesta da avanzare, un suggerimento da dare, semplicemente sfogarsi. Tanti non sanno che un sindaco ha delle linee guida in cui muoversi, dettate dal governo o dalla regione. In tutti il desiderio di un rapido ritorno alla normalità e alla tranquillità economica. Spiega il sindaco: “Non potendo ancora ricevere visite nel mio ufficio, in questo periodo mi recherò più spesso fuori dal Comune per incontrarli e ricevere le loro istanze.