Portofino: a giugno aperti ristoranti, bar e frontiere

Ieri a Portofino c’era Cracco, lo chef più noto d’Italia; ha definito i lavori da eseguire per riqualificare il suo “Pitosforo” che però potrà aprire solo a settembre o ottobre; il ristorante sarà un’attrattiva unica per destagionalizzare il turismo. Cracco tuttavia sarà un’eccezione. I ristoranti, i bar le boutiques sono pronti ad aprire con giugno (più probabilmente il 3 passato il ponte della Festa della Repubblica). Per quella data saranno aperte anche le “frontiere” tra regione e regione e con alcuni paesi europei.

Concerto in piazzetta

Fino a settembre o ottobre non ci saranno arrivi di navi da crociera, si spera però in quello dei grandi yachts. Non ci sarà neppure l’ormai tradizionale concorso-concerto di musica lirica cui partecipavano cantanti provenienti da ogni parte del mondo. Ci sarà però un concerto in piazzetta con non più di cento ospiti che manterranno le distanze di sicurezza e che sarà trasmesso da radio e tv: protagonisti alcuni cantanti amati dal grande pubblico italiano.

Misure anti coronavirus

Il sindaco Matteo Viacava spiega che Portofino non ha avuto neppure una persona positiva e che intende tutelare i duecento abitanti anche nella stagione turistica. Per questo applicherà misure suggerite da un esperto di fama nazionale ed ha acquistato tre termo scanner che serviranno a monitorare gli ospiti in arrivo da imbarcazioni o in auto.

Il ritorno nelle ville

“Noi adotteremo tutte le misure necessarie per evitare i contagi. Prima cosa sapremo se i nostri ospiti avranno la febbre. Ognuno – spiega il sindaco – dovrà avere la mascherina da indossare anche all’aperto dove sono presenti più persone, come in via Roma e nei vicoli. Quest’anno sappiamo che sarà una stagione economicamente negativa, ma facciamo il possibile per recuperare almeno il 30 – 35 per cento del fatturato rispetto allo scorso anno. Ci sono segnali incoraggianti. Sappiano ad esempio che molte famiglie trascorreranno l’intera estate nello loro ville”.