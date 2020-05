Nautica: lettera aperta al presidente Toti

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera aperta inviata al presidente della regione Giovanni Toti

Caro Presidente,

la presente a nome di tutto il mondo della nautica che ringrazia dell’ordinanza che ha permesso l’apertura della pesca, un ulteriore segno della sua sensibilità e vicinanza ai cittadini liguri in questo momento difficile. Con spirito propositivo ritengo che sarebbero necessarie alcune modifiche e integrazioni in modo da rendere più fruibile l’utilizzo delle imbarcazioni in prospettiva dell’apertura totale.

Premettendo che l’attività della pesca non è pericolosa per coloro che la praticano e si sviluppa completamente all’aria aperta con rischio di contagio pari a zero e senza creare aggregazioni propongo:

a) Che l’utilizzo delle imbarcazioni sino a 10 metri, per il diporto nautico e la pesca sportiva, possa avvenire con l’intero nucleo famigliare, compresi i conviventi ed i congiunti rispettando il numero massimo di persone a bordo, come certificato di omologazione, e nel rispetto delle regole di sicurezza relative al contenimento da corona virus

b) Che l’utilizzo delle imbarcazioni oltre 10 metri, per il diporto nautico e la pesca sportiva, possa avvenire con l’intero nucleo famigliare, compresi i conviventi ed i congiunti, al pari dell’utilizzo delle autovetture e con eventuale personale di bordo in regola rispettando il numero massimo di persone a bordo, come certificato di omologazione e nel rispetto delle regole di sicurezza relative al contenimento da corona virus

c) Che vengano autorizzati i trasferimenti delle imbarcazioni sino a 10 metri, per la manutenzione ordinaria e straordinaria verso i cantieri, con a bordo persone del proprio nucleo famigliare, compresi i conviventi ed i congiunti, al pari dell’utilizzo delle autovetture sempre rispettando il numero massimo di persone a bordo, come certificato di omologazione e nel rispetto delle regole di sicurezza relative al contenimento da corona virus)

d) Che vengano autorizzati i trasferimenti delle imbarcazioni oltre 10 metri, per la manutenzione ordinaria e straordinaria verso i cantieri, con a bordo persone del proprio nucleo famigliare, compresi i conviventi ed i congiunti, al pari dell’utilizzo delle autovetture e con eventuale personale di bordo in regola sempre rispettando il numero massimo di persone a bordo, come certificato di omologazione e nel rispetto delle regole di sicurezza relative al contenimento da corona virus.

Fiducioso che possiate prendere in esame questa richiesta, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, saluto distintamente.