Lettere/ “Politici: basta litigare; c’è chi muore e chi ha fame”

Da Claudio De Marchi riceviamo e pubblichiamo

A nome di tanti, tanti, tanti cittadini siamo a dire basta, basta, basta.

Siamo veramente stufi, stufi stufi di leggere continue “beghe” tra partiti.

C’è gente che muore, gente che non sa come fare a mettere insieme il pranzo con la cena.

Commercianti disperati che non sanno se riusciranno a riaprire.

Tutti hanno la bacchetta magica… peccato che non funzioni.

Vi prego, rimandiamo le critiche le colpe e l’immobilismo, ad un tempo migliore. Pensiamo al nostro lavoro, ai nostri familiari, alle persone bisognose.

Pensiamo al nostrro futuro e a quello dei nostri figli, a quanto ci aspetta…. ai sacrifici cui saremo tutti chiamati per sanare questa situazione.

Non pensiamo solo al nostro e Vostro orticello.

Vi chiedo davvero, basta basta basta.

Grazie, grazie di vero cuore.

p. s. Non appartengo a nessuna corrente politica.