Lettere/ “Camogli: chiede soldi, per lui distanza annullata”

Da Giovanni Bozzo riceviamo e pubblichiamo

Oggi, facendo la coda in attesa di entrare al supermercato Gulliver di Camogli, ho notato che seduto davanti all’ingresso, vicino a dove è posizionato il carrello con i guanti che si devono indossare prima di entrare, come ricorda una severa commessa che dà il permesso ai clienti, staziona una persona che chiede soldi.

Ora, al di là del fatto che la suddetta commessa dovrebbe far rispettare le norme a tutti, chiedendo l’allontanamento di questa persona per mantenere il metro di distanza, o al limite chiedendo l’intervento della Polizia Municipale, mi chiedo se l’ordinanza che permette di spostarsi dal Comune di residenza solo per comprovati motivi, di lavoro, di salute o per trovare congiunti, valga per tutti.

Faccio notare che la stessa scena si poteva vedere a fianco della edicola di Piazza Schiaffino.