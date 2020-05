Chiavari: violenza sessuale, arrestato 35enne

I Carabinieri di Chiavari hanno tratto in arresto un 35enne del posto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Genova per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Il provvedimento restrittivo scaturisce al termine dell’attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Bargagli a seguito di una denuncia-querela sporta pochi giorni addietro nella quale la vittima, una donna di 40 anni, ha ricostruito le condotte vessatorie con percosse e minacce, nonché la costrizione a subire rapporti sessuali non consenzienti, poste in essere dall’uomo nel periodo di convivenza da dicembre 2019 ad aprile 2020. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.